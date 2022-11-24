وقال يمينغ إن الصين تمتلك الظروف المواتية لتحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة على الأقل خلال 2023، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة للتعامل مع أزمتي فيروس كورونا وتدهور القطاع العقاري تعتبر عوامل داعمة للنمو.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" إلى أن توقعات يمينغ هي الأحدث من جانب خبير اقتصادي بارز، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الصينية تحسين أداء الاقتصاد بعد تباطؤه خلال العام الحالي.

وتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" رأيهم بأن ينمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمتوسط 3.3 بالمئة، والذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، قبل ارتفاعه إلى أقل قليلا من 5 بالمئة خلال العام المقبل.

وسجل اقتصاد الصين نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، لكن القيود الصارمة لفيروس كورونا وتفاقم أزمة العقارات ومخاطر الركود العالمي قد تعترض مساعي بكين لتعزيز النمو القوي خلال العام المقبل.

وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما على أساس سنوي بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر). متجاوزًا توقعات وكالة "رويترز" عند 3.4 بالمئة.

وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي.