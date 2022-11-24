وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش وسط أحجام تداول منخفضة ربما بسبب عطلة عيد الشكر بالأسواق الأميركية.

وأغلقت وول ستريت على مكاسب قوية أمس الأربعاء بعدما أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأميركي اتفاق "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسات على أنه "سيكون من المناسب قريبا على الأرجح" إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس محضر اجتماعه لشهر أكتوبر الذي رفع فيه أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لكنه قال إنه أحرز تقدما "كبيرا" بالفعل في مسعاه لمكافحة قفزة تاريخية في التضخم.

وانخفض سهم ريمي كوينترو 2.7 بالمئة بعدما قالت الشركة المصنعة لكونياك ريمي مارتن إن نتائجها عن النصف الثاني من العام ستعكس عودة إلى اتجاهات الاستهلاك الطبيعية بعد عامين من "النمو الاستثنائي".

وهوى سهم إليكتا 5.3 بالمئة بعدما حذرت شركة تصنيع أجهزة العلاج الإشعاعي من تضرر هوامشها في الربع الثالث نتيجة عدم التيقن بشأن ظروف الاقتصاد الكلي ومشاكل سلاسل التوريد.