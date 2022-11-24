وصدر المقترح عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، لكن الحكومات انقسمت حول كيفية تنفيذ الخطة، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وكانت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقترحت مستوى 65 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته بولندا ودول البلطيق ووصفته بأنه يضمن لموسكو إيرادات أعلى، حسب المصادر.

لكن العديد من البلدان التي لديها صناعات شحن رئيسية، بما في ذلك اليونان ومالطا، لا تريد أن تنخفض أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا، وهو الحد الأقصى الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأربعاء.

وأوضحت "بلومبرغ" أن دبلوماسيين أوروبيين سيعقدوا المزيد من المحادثات في وقت لاحق.

وهددت موسكو أكثر من مرة بوقف تصدير النفط لأي بلد يفرض حدا أقصى لسعر الخام الروسي.

ويسعى الغرب للضغط على موسكو وتقليص إيراداتها من الطاقة، لمنع استخدامها في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ فبراير الماضي.