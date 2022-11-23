وقال ملاك النادي، إن مجلس إدارته سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية بما ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو بيعه بالكامل، أو صفقات أخرى.

وقالت مصادر إن ملاك النادي يستكشفون حاليا فرص بيع النادي أو جذب استثمار جديد بالتعاون مع بنوك استثمارية.

وتملك عائلة غلايزرز الأميركية النادي منذ عام 2005، وخلال هذه الفترة تراجع مردود الفريق كرويا لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، وهو ما أثار غضب المشجعين.

وكانت تقارير تحدثت منذ فترة قريبة أن عائلة غلايزرز ربما تفضل بيع حصة أقلية فقط، وأنها ليست مستعدة للتنازل بالكامل عن النادي الذي تقدر قيمته بحوالي 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).

ويأتي بيان مانشستر يونايتد بعد ساعات من إعلان الفريق رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو "باتفاق متبادل وبأثر فوري".

وسبق أن شن رونالدو في مقابلة تلفزيونية مدوية الأسبوع الماضي، هجوما عنيفا على المُلاك، زاعما أنهم "لا يهتمون" بالنجاح الرياضي للفريق وأن النادي لم يطور البنية التحتية على مدى السنوات، مما مهّد لبداية نهايته في "أولد ترافورد".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013، في الموسم الأخير للمدرب الأسطوري الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون.