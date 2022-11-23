ويأتي القرار في وقت تعاني فيه كييف من تداعيات الحرب في أوكرانيا، بسبب تضرر البينة االتحتية للطاقة في البلاد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان إن صرف هذه الأموال سيبدأ في الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن المساعدات ستذهب إلى الحكومة الأوكرانية وتساعدها في مواجهة الحرب "من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك أجور العاملين في المستشفيات والموظفين الحكوميين والمعلمين".

وقال البنك الدولي في بيان منفصل إن الأموال ستخصص في إطار مشروع "بيس"، وهو جزء من حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لهذا البلد.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الأموال الأميركية تأتي "في وقت حرج"، حيث تواجه البلاد انقطاعا حادا لإمدادات الطاقة وطقسا أكثر برودة.

وأضاف أن الالتزام بتقديم المساعدة العاجلة لشعب أوكرانيا "قوي كما كان دائما".

وتابع أن البنك الدولي جمع حتى الآن نحو 17.8 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لدعم الشعب الأوكراني، وصُرف أكثر من 11.4 مليار دولار من هذا التمويل.

وقالت يلين إن الأموال الأخيرة ترفع إجمالي الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار، جميعها في شكل منح.