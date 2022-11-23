وبحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد بلوغ أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس في الجلسة السابقة. وواصلت أسهم النفط والغاز والتعدين مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، وصعد مؤشر كلا القطاعين 0.9 بالمئة.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي بيان اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس.

كما يترقب المستثمرون مؤشر ستاندرد آند غلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا لشهر نوفمبر، مع توقع أن تظهر البيانات مزيدا من الانكماش في نشاط الشركات.

وتراجع سهم كريدي سويس بعد أن ذكر البنك السويسري المتعثر أنه يتوقع تكبد خسائر قبل خصم الضريبة تصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (حوالي 1.58 مليار دولار) للربع الأخير من العام.