في هذه المناسبة تكون أجواء المقاهي مختلفة تماماً عن الأيام العادية وتفرض تسعيرة معينة على الدخول لمشاهدة المباريات، فيما تختلف هذه التسعيرة من مباراة إلى أخرى، وكذلك نسبة الإقبال.

أصحاب المقاهي والمطاعم يتوقعن يكل تأكيد أن تشهد مباريات البرازيل وألمانيا وكذلك الأرجنتين، أكبر نسبة حضور في مقاهيهم، لشعبية هذه الفرق، وبأن يكون حضور المتابعين للمباريات خجولا في المباريات الأخرى.

أحد المتابعين في المقاهي يقول لـ موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية: "متابعة المباريات في المقاهي له طعم مختلف، فمن شدة الحماس نشعر بأننا في الملعب وكأننا نشاهد المباريات مباشرة". فيما يصف شخص آخر الأجواء في المقاهي بأنها أفضل من متابعتها في المنزل، لأن المقاهي تجمع الأصدقاء وكل شخص يشجع الفريق المفضل لديه على طريقته الخاصة.

في الكويت هناك مقهى أو مطعم لكل 41 شخص، وفقا لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، همهم الأكبر في مونديال 2022 عدم خروج البرازيل أو ألمانيا أو الأرجنتين منذ البداية كي لا تخف حركة زوارهم كثيراً، فخروج أكثر من فريق باكراً يعتبر ضربة موجعة للمطاعم والمقاهي.

وللاستفادة من هذا الحدث، افتتحت شركة المشروعات السياحية الكويتية، المملوكة للحكومة، الوجهة الترفيهية الجديدة "كونتينر بارك" على الواجهة البحرية، وتتضمن فعاليات ترفيهية لعرض مباريات كأس العالم إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والعروض موسيقية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد السقاف:" إن هذه الوجهة الترفيهية الجديدة تعتبر متنفسا يحفل بالعديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب للصغار والكبار إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي في الكويت. وتفتح هذه الوجهة أبوابها يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى منتصف الليل بأسعار "شبه رمزية" تسمح للجميع بالدخول ليوم كامل وحضور كل المباريات والاستمتاع بكل الألعاب والأنشطة الترفيهية".

وسيتمكن مشجعو كرة القدم من متابعة البطولة الكروية الأهم على الإطلاق عبر أربع شاشات ضخمة موزعة في المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بطول 11 مترا وعرض 6 أمتار هي الأكبر من نوعها في الكويت لبث المباريات.