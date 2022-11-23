وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو0.3 في المئة إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو0.3 في المئة إلى 81.20 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين بنحو واحد في المئة الثلاثاء بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط. وتجتمع أوبك + لمراجعة الإنتاج في الرابع من ديسمبر.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام الأميركي نحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر وذلك حسبما قالت مصادر السوق.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا قدره 1.1 مليون برميل في المتوسط في مخزونات الخام.