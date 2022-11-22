وتقرر أن يكون غدا الأربعاء عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص في المملكة بتوجيهات ملكية احتفالا بفوز المنتخب الوطني على الأرجنتين في منافسات كأس العالم الثلاثاء.

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا، بتخطيه نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر، المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات مرة واحدة في تاريخه عام 1994، حيث يسعى الأخضر لتكرار الإنجاز ذاته.