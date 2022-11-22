وقال المتحدث لوكالة رويترز "نجري نقاشا أخيرا لإيداع خمسة مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي (التركي)".

ورغم معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد التركي مدعوما بالصادرات والسياحة، إلا أن عملة البلد التي تعاني واحدا من أسوأ معدلات التضخم، تشهد تراجعات حادة، على خلفية السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي التركي.

وكان البنك المركزي التركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 20 أكتوبر الماضي، لتصل إلى 10.5 بالمئة، مواصلا سلسلة خفض الفائدة التي تتفق مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدت هذه السياسة المتساهلة من البنك المركزي التركي إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28 بالمئة من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضا في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.