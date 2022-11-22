قبل المباراة، كانت كل الترشيحات تصب في صالح كتيبة ليونيل ميسي ورفاقه المرشح الأول للفوز باللقب بسبب الفوارق المادية الكبيرة في القيمة التسويقية بين لاعبي المنتخبين.

المنتخب الأرجنتيني بلغة الأرقام تبلغ قيمته التسويقية نحو 662 مليون دولار في مقابل القيمة التسويقية للأخضر السعودي التي تبلغ حوالي 26 مليون دولار.

هذه الفوارق المالية الكبيرة في عالم كرة القدم تحطمت على قدم نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري الذي تبلغ قيمته التسويقية مليون و85 ألف دولار بتسجيله أحد أجمل أهداف بطولات كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930.

من جانبه، قال المحلل الرياضي السعودي سفيان السعدون لـ اقتصاد سكاي نيوز عربية : "لطالما كانت كرة القدم لعبة عملية مسرحها الملعب.. الأساس فيها للعطاء الفني وليس على قيم اللاعبين وأسعار تعاقداتهم اقتصادياً!".

وأضاف السعدون قائلا: "أخضرنا السعودي سطّر صفحة تاريخية دحضت نظرية سطوة عمالقة اللعبة العالميين وأفضليتهم في النجومية والانتشار.. وخلّدت اسم السعودية كروياً في تاريخ كأس العالم التي أثبتت بأن كرة القدم أولاً وأخيراً في الملعب وليست في السوق وتعطي من يعطيها ويقاتل للنجاح فيها!".

وتضم المجموعة الثالثة كل من منتخب بولندا وقيمة لاعبيه التسويقية 262 مليون دولار بجانب المنتخب المكسيكي وقيمته التسويقية 204 ملايين دولار.