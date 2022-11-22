وجاءت عودة عزب العرب للبنك، بناء على طلب مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي المصري، بحسب البيان.

كان عز العرب، قد ترك منصبه في التجاري الدولي كعضو منتدب بعد 18 عاما في أكتوبر 2020 بعد قرار البنك المركزي بتنحيته من منصبه، والذي أشار وقتها إلى ملاحظات رقابية.

والبنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، وللمستثمرين الأجانب حيازات كبيرة فيه، وهشام عز العرب، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك منذ 2002 و2020 من كبار المصرفيين في البلاد ويحظى بشهرة واسعة في عالم المال في الشرق الأوسط.

وارتفع سهم البنك التجاري بنحو 1.36 بالمئة إلى نحو 37.8 جنيه للسهم بحلول الساعة 11:27 بتوقيت القاهرة.