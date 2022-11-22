وقالت مؤسسة مطارات دبي في بيان إن مطار دبي الدولي، وهو بوابة رئيسية للسفر الدولي، تعامل مع ما يقرب من 18.5 مليون مسافر في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، ارتفاعا من 6.7 مليون قبل عام.

وشهد مطار دبي الدولي أداءً قوياً مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، ليتجاوز بذلك متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ 6 ملايين مسافر.

وتعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من 46.3 مليون مسافر حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل زيادة 168 بالمئة على أساس سنوي، ونحو 72 بالمئة من حركة الركاب في الأشهر التسعة نفسها من عام 2019، قبل الجائحة.

أبرز وجهات السفر الدولية

احتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث عدد المسافرين بإجمالي 6.8 مليون مسافر، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين خلال تسعة أشهر من العام الجاري. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 3.4 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة 3.2 مليون مسافر، ثم باكستان 2.7 مليون مسافر، والولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليون مسافر، وأخيراً أستراليا 1.1 مليون مسافر.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، جاءت الصدارة لمدينة لندن بإجمالي 2 مليون مسافر، تليها الرياض 1.5 مليون مسافر، ثم مومباي التي سجلت 1.3 مليون مسافراً.

الرحلات

بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 98 ألف رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي إلى حوالي 275 ألف رحلة، بزيادة نسبية تقدر بنحو 159.5 بالمئة على أساس سنوي.