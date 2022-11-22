وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1745.13 دولار للأونصة الساعة 0433 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولارا.

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وتوقف صعود الدولار الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور محضر الفيدرالي الأربعاء الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن معدلات الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4 بالمئة إلى 21.14 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1878.00 دولارا.