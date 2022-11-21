تبني الشركة التايوانية مصنعها الجديد بتكلفة تصل إلى 12 مليار دولار، بجوار مصنعها الذي ينتج الرقائق بتقنية أقل سرعة وكفاءة 5 نانومتر.

وبحسب ما قاله تشانغ، الذي تقاعد لكنه لا يزال مؤثرا في الشركة وصناعة الرقائق، إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج الرقائق بتقنية 5 نانومتر، وفي المرحلة الثانية 3 نانومتر.

وتعتبر شركة TSMC الموردة الرئيسية لشركة أبل، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، والتي واجهت طلبات هائلة تفوق قدراتها الإنتاجية، خلال الفترة الأخيرة مع تزايد الطلب على منتجاتها التي تدخل في كثير من الصناعات المهمة مثل الإلكترونيات والأجهزة والسيارات والطائرات.

وتقدم كل منالولايات المتحدة وأوروبا حوافز بمليارات الدولارات لدفع الشركات إلى جعل الرقائق أقرب إلى الوطن، بعد أزمة سلاسل التوريد التي تسببت فيها جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى مغازلة الشركات التايوانية على وجه الخصوص.