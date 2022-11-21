وقالت "أدنوك للحفر" إن صفقة الاستحواذ تأتي ضمن استراتيجيتها لزيادة عدد قطع أسطول حفاراتها وتوسعة نطاق خدماتها.

وتأتي عملية الاستحواذ الأخيرة في أعقاب توقيع الشركة عدد من الاتفاقيات لبيع وشراء منصات حفر جديدة، شملت اتفاقية للاستحواذ على حفارتين تم التوقيع عليها في 30 مايو الماضي، واتفاقية للاستحواذ على حفارة واحدة تم إبرامها في 10 يونيو، بالإضافة إلى اتفاقية للاستحواذ على حفارة أخرى وقعتها الشركة في 24 أغسطس.

وقالت الشركة إن الصفقة الأخيرة، سترفع عدد الحفارات البحرية ذاتية الدفع التابعة للشركة إلى 30 حفارة، لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم التي تشغل هذه الحفارات.

ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021، سرعت "أدنوك للحفر" وتيرة توسعة أسطول حفاراتها، حيث ارتفع عدد الحفارات التي تملكها بنهاية سبتمبر الماضي من 95 إلى 108 حفارات.

يذكر أن الشركة حققت إيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 7.12 مليار درهم (1.94 مليار دولار)، بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي، كما حققت صافي أرباح 2.08 مليار درهم (568 مليون دولار) بزيادة 24 بالمئة.