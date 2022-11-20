وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 18.6 مليار دينار (نحو 60.2 مليار دولار) بارتفاع قدره 76.9 بالمئة عن السنة الماضية، في حين بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 16.3 مليار دينار (52.7 مليار دولار) بارتفاع قدره 84.5 بالمئة عن السنة الماضية.

وأضافت أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت 2.4 مليار دينار (7.7 مليارات دولار) مرتفعة بنسبة 38.5 بالمئة عن السنة المالية الماضية، لتسجل أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات.

وأفادت بأن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 21.6 مليار دينار (نحو 69.9 مليار دولار) بارتفاع قدره 1.5 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر قدره 1.4 مليار دينار (4.5 مليار دولار) من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 2021 -2022.

وقالت إن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 80.7 دولار، فيما بلغ المعدل اليومي للإنتاج نحو 2.5 مليون برميل في اليوم.

وتبدأ السنة المالية بدولة الكويت في 1 أبريل، وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.