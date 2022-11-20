وترى الشركة أنها لن تحقق الفوائد المرجوة من أهداف عملية البيع التي يأتي على رأسها تعظيم حقوق المساهمين.

ولفتت الشركة في بيان إلى بورصة الكويت، الأحد، إلى أن ما ساعدها في اتخاذ القرار هو الأداء التشغيلي والمالي المتميز لكافة مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة "زين السودان" خلال الفترة الأخيرة، والذي لا يتناسب مع العرض الحالي المقدم.

وتابعت الشركة أن القرار "جاء متوفقاً مع التطورات الاستراتيجية التشغيلية للشركة في فرص النمو المربحة للمرحلة المقبلة".

وحققت مجموعة "زين" للاتصالات، أرباحا صافية بقيمة 152 مليون دينار كويتي (نحو 497 مليون دولار) عن الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنمو 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبربحية 35 فلسا للسهم الواحد.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إن النتائج المالية المجمعة للفترة حتى نهاية سبتمبر 2022 أظهرت ارتفاعا في الإيرادات إلى حوالي 4.2 مليار دولار بنمو نسبته 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.