وأوضحت فون دير لاين في مؤتمر دولي للأمن في البحرين، أن نسب التخزين لدول الاتحاد عند مستوى 95 بالمئة، ما يعني أن دول الاتحاد "في أمان في هذا الشتاء".

وأضافت: "مشكلتنا ستكون خلال شتاء العام القادم".

وذكرت رئيسة المفوضة الأوروبية أن أوروبا كانت أكبر مستهلك لمصادر الطاقة الروسية قبل اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، ولكن "وبعد 9 أشهر، تغير الأمر بشكل جوهري"، حسب تعبيرها.

وأكدت فون دير لاين أن المفوضية تشجع التحرك الأوروبي للبحث عن بدائل للغاز الروسي من "موردين جدد يمكن الاعتماد عليهم"، مثل الولايات المتحدة والنرويج.

وقالت فون دير لاين إن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستواجه نقصا ملحوظا خلال شتاء عام 2023، إذ أبلغت البرلمان الأوروبي، مطلع شهر نوفمبر الحالي بأن التكتل قد يواجه عجزا بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.