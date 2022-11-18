الاتحاد الدولي لكرة القدم رأى أنه من الضروري منح الأندية التي يشارك لاعبوها في كأس العالم مبالغ مالية كبيرة مقابل مشاركة كل لاعب بالبطولة، ويأتي ذلك ضمن برامج وضعها الفيفا للاعبين وأنديتهم، وتم نشرها على الموقع الرسمي للاتحاد.

الفيفا خصص مبلغا يقارب 252 مليون دولار من إيرادات كأس العالم لتوزع على الأندية تعويضاً لمشاركات لاعبيها في مونديال 2022.

برنامج الأندية الذي تم تدشينه في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، إذ كانت المرة الأولى في التاريخ التي يقام فيها كأس العالم في دولة إفريقية، آنذاك تم تخصيص مبلغ 40 مليون دولار يتم إرسالها للأندية عبر اتحاداتها المحلية.

وفي كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل، زادت القيمة المالية إلى 70 مليون دولار، لتقفز قفزة هائلة في مونديال روسيا 2018 إلى 209 ملايين دولار، وهو نفس الرقم في نسخة مونديال قطر 2022.

طريقة حساب المكافأة المالية

يتم احتساب الأموال التي يتلقاها كل نادٍ من خلال حساب عدد لاعبيه المشاركين في المونديال مع منتخبات مختلفة، وعدد الأيام التي يقضيها كل لاعب في البطولة، علماً أنه يتم احتساب المكافأة قبل 14 يوم من مباراة الافتتاح لكأس العالم وتنتهي في اليوم التالي لخروج منتخبه من البطولة.

وسيحصل كل لاعب على مبلغ 8,530 دولارا عن اليوم الواحد في نسخة 2022 وهو مبلغ تقريبي على حد برنامج الفيفا، حيث يتم توزيع حصة كل لاعب على ناديه أو عدة أندية لعب لها آخر سنتين بشكل نسبي.

هذا يعني أن أي منتخب سيخرج من الدور الأول فإن أي نادٍ محلي تابع لهذا المنتخب ولديه لاعب واحد فقط سيحصل على قرابة 230,310 دولار.

نصيب الأسد لبايرن ميونيخ

وستكون خزائن العملاق البافاري بايرن ميونيخ ممتلئة في هذا المونديال، حيث إن لاعبي البايرن هم أكثر اللاعبين مشاركة في المنتخبات.

وفي تصريح خاص لاقتصاد سكاي نيوز عربية، صرح بيرند هوفمان عضو رابطة جماهير بايرن ميونيخ التي تتجمع تحت علم بافاريا في كل البطولات أن هذا دليل على قوة فريق بايرن ميونيخ وعلى نجاح إدارته في ضم أفضل اللاعبين من دول مختلفة في أوروبا وإفريقيا، مضيفا أن علم بافاريا يظل مرفوعا دائما مع فريقنا في كل مكان سواء كان مُشارك في البطولة أو من خلال لاعبيه.

ورشح هوفمان منتخب بلاده للفوز بمونديال 2022.

ويشارك 15 لاعبا من بطل في كأس العالم 2022 بعد ابتعاد قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني عن البطولة بسبب الإصابة.

اللاعبون الخمسة عشر منهم 7 لاعبين ألمان هم الحارس مانويل نوير – جوشوا كيميتش – ليون غوريتزكا - ليروى سانيه – جمال موسيالا – توماس مولر – سيرجي غنابري ومن خارج ألمانيا يوجد لدى بايرن ميوينخ في المونديال 3 لاعبين من فرنسا هم لوكاس هيرنانديز – بنيامين بافارد – دايوت أوباميكانو بالإضافة إلى كل من الهولندي ماتياس دي ليخت، والمغربي نصير مزراوي والكرواتي جوسيب ستانشيتش والكندي ألفونسو ديفيز والكاميروني تشوبو موتينغ.

هذا يعني أنه في حال خروج كل المنتخبات التي يلعب لها لاعبو بايرن ميونيخ من الدور الأول، وهو أمر يبدو مستحيلاً، فإن النادي سيحصل على 3 ملايين 454 ألفا و65 دولارا، لكن الرقم الحقيقي سيُعرف عقب نهاية البطولة وإلى أي دور وصلت منتخبات يُشارك فيها لاعبو بايرن ميونيخ.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر الفرق التي حصلت على مبلغ التعويضات من الفيفا عقب مونديال روسيا 2018 بمبلغ 4.4 مليون يورو تلاه نادي ريال مدريد الإسباني وحصل على 4.3 مليون يورو ثم تشيلسي الإنجليزي الذي نال 3.9 مليون يورو.