واستقطب الأسبوع الذي امتدت أعماله من 14 وحتى 18 من نوفمبر أكثر من 500 شخصية من أبرز الأسماء في عالم المال والاستثمار ونحو 100 شركة ناشئة مختصة في تقديم الخدمات والتقنيات للقطاع المالي.

وشهد الحدث الذي تم تنظيمه من قبل سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين نحو 30 فعالية غطت مجموعة من المواضيع المحورية في القطاع المالي كالتقنيات المالية والشركات الناشئة وتمويل المشروعات والاستثمارات بالإضافة إلى إدارة الأصول وأسواق رأس المال وقضايا البيئة والمجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، إن أسبوع أبوظبي المالي يوفر تجربة لشراكات حقيقية في القطاع المالي، مشيرا إلى أنه يصب في تسريع التقدم ودعم الإجندة الاقتصادية من خلال الاستفادة من الفرص الجذابة المتوفرة في هذه المرحلة التحوّلية من اقتصاد أبوظبي.

فعاليات متنوعة

- تضمن اليوم الأول للأسبوع فعالية ملتقى الأصول "Asset Abu Dhabi" التي ركزت على تغيرات المشهد الاستثماري والتحديات الاقتصادية العالمية وانعكاسات ذلك على صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية وبناء المحافظ المتنوعة.

- أما اليوم الثاني فخصص لفعالية " فينتك أبوظبي" الحدث الأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التقنيات المالية كما تخلل هذا اليوم الإعلان عن تحدي "الابتكار" الرامي إلى تعزيز التواصل بين الشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية من جهة والمؤسسات المالية من جهة أخرى.

- كما ركزت فعالية "فينتك أبوظبي" على تحليل إمكانيات الويب 3 وشكل مستقبل استهلاك المحتوى في الميتافيرس والائتمان والإقراض ومحاور التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني.

- اليوم الثالث خصص لحدث "كريبتو أبوظبي" الذي جمع نخبة من القيادات العالمية في هذا القطاع لاستكشاف أحدث التشريعات والممارسات في قطاع العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين.

وشهد أسبوع أبوظبي المالي كذلك منتدى الاستدامة (R.A.C.E) الذي ركز على المكونات الرئيسية والفعلية للاستدامة وهي التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل كما قدم المنتدى مبادرات رئيسية للتنمية المستدامة.

إعلانات هامة

وشكل أسبوع أبوظبي المالي ساحة للكشف عن إعلانات هامة في القطاع المالي، إذ أعلنت محاكم سوق أبوظبي العالمي إطلاق خدمات تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام تقنية البلوك تشين وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم.

كما أطلق سوق أبوظبي العالمي مركز "كريبتو هب" في أبوظبي لتسهيل جمع كيانات التشفير والبلوك تشين والتمويل اللامركزي العالمية.

كما شهد الحدث إعلان باينانس الحصول على تصريح من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لتقديم الخدمات المالية مما سيمكنها من عرض خدماتها ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة أكبر.

اقتصاد الصقر

وسلط أسبوع أبوظبي المالي الضوء على مفهوم "اقتصاد الصقر" الذي أعلن عنه مؤخرا باعتباره رمزا تتجسد فيه قصة الصعود الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتم خلال الحدث عرض محاور اقتصاد الصقر التي ترتكز على تمكين طموحات الشباب ورواد الأعمال واستقطاب كبرى الشركات بالإضافة إلى توفير البنى التحتية والاستقرار الاقتصادي جنبا إلى جنب مع إيجاد مركز عالمي للمال والأعمال مما يسهم في خلق فرص اقتصادية دائمة لبناء اقتصاد مستدام.

بناء تجمع مالي

ونجح سوق أبوظبي العالمي في تحويل أسبوع أبوظبي المالي لتجمع مالي يقام سنويا ويقدم إمارة أبوظبي كحاضنة للأفكار والحلول المالية المبتكرة بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز استثماري جاذب للمستثمرين والمواهب وجعلها وجهة مفضلة لمجتمع الأعمال العالمي.