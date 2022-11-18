في غضون ذلك، تراجعت الصادرات إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم جمهوريات سوفيتية سابقة) خمسة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في أكتوبر حسبما ذكرت الصحيفة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من 5 ديسمبر، في خطوة تترقبها الأسواق بحذر خشية تأثيرها على الإمدادات والأسعار.

كما أن أعضاء مجموعة الدول السبع الكبرى تتجه إلى على فرض سقف على أسعار النفط الروسي في محاولة لضرب قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

ومع اتجاه الدول الغربية لتقليل وارداتها النفطية من روسيا، توسعت موسكو في التصدير إلى الدول الآسيوية وخاصة الصين والهند.