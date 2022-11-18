وبحلول الساعة 0433 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1763.65 دولار للأونصة متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1765.60 دولار للأونصة.

وذكرت فيتش سلوشنز في مذكرة أن الذهب ما زال يتلقي الدعم من مخاوف الركود المتزايدة، والحرب الأوكرانية المستمرة وصعود الدولار الأميركي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.12 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 984.48 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2020.19 دولار لللأونصة.

لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.