ودعم انخفاض طفيف للدولار أسعار النفط اليوم الجمعة نظرا لأن تراجع العملة الأميركية يجعل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وسادت مخاوف الركود هذا الأسبوع على الرغم من قرب تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، وخفض مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك ومنتجين مستقلين الإمدادات.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.6 بالمئة لتصل إلى 90.34 دولار للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.36 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وقال محللون إن المخاوف بشأن إغلاق محتمل في الصين للحد من زيادة الإصابات بكوفيد-19، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل، والمخاوف من المزيد من الرفع لأسعار الفائدة بما قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود، ألقت بظلالها على السوق.