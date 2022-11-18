وقالت الشركة في بيان، إن السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب قد حُدد بمبلغ 3.00 درهم لكل سهم عادي (سعر الطرح النهائي)، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه.

وأوضح البيان أنه تم تأكيد حجم الطرح بمبلغ 750 مليون درهم (ما يعادل 204 ملايين دولار)، إذ طُرح 250 مليون من الأسهم العادية الجديدة، أي ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر لمجموعة تعليم، مضيفا أن جميع عوائد الطرح ستذهب إلى المجموعة عند التسوية لتعزيز نمو المجموعة".

وبحسب البيان، فقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين في دولة الإمارات والمستثمرين الدوليين، وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم (حوالي 3.7 مليار دولار)، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.

بناءً على سعر الطرح النهائي، يتوقع أن تصل القيمة السوقية لمجموعة تعليم عند الإدراج إلى حوالي 3.0 مليار درهم إماراتي، مما يجعلها أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية عند نهاية عملية الطرح العام الأولي.

وأضاف البيان أن من المتوقع أن تبدأ عمليات التداول في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة.

وبهذه المناسبة، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة تعليم: "نخطط لاستخدام عائدات الطرح البالغة 750 مليون درهم لتوسيع شبكة مدارسنا، لنتمكن من توفير فرص إضافية للطلاب في دولة الإمارات للحصول على خدماتنا التعليمية عالية الجودة. وبصفتنا أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي، فإننا نوفر فرصة استثمارية متميزة تركز على النمو، إذ يساهم الطرح العام الأولي لدينا على زيادة النمو وتنويع الأسواق المالية في دبي".