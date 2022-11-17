ولفت التقرير إلى أن بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق بعد أيام ستولد وحدها إيرادات في قطاع التجزئة الالكتروني تصل إلى 8.4 مليارات دولار في المنطقة، مقارنة بنحو 6.5 مليارات دولار في عام 2021.

وبصرف النظر عن تجارة التجزئة في المنطقة، يتوقع التقرير أن تحقق بطولة كأس العالم في قطر وحدها نحو 4 مليارات دولار من خلال الإنفاق السياحي، يأتي 51 بالمئة منها من الإنفاق على الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وغيرها.

ويشير التقرير إلى أن الوسائل الرقمية ستتيح الفرص الكبرى للتجارة الالكترونية في المنطقة، حيث تهيمن القنوات الرقمية في اكتشاف السلع والمنتجات، موضحة أن عمليات البحث على الأنترنت شكلت القناة الاولى للمستهلكين لشراء منتجات جديدة خلال بطولة كأس العالم، تليها وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى التقرير أن بطولة كأس العالم ستشكل فرصة لا مثيل لها للعلامات التجارية المختلفة للاستفادة من بيع منتجاتها للجماهير بأعداد ضخمة ومتحمسة ومتفاعلة، لافتا إلى أن منصة "تيك توك" سجلت في عام 2021 أكثر من 129 مليار مشاهدة لهاشتاغ (#football) على مستوى العالم.