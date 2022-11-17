من جانبه، قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن توقيع المذكرة بداية للتعاون المستقبلي في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين الدول من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية.

وشدد على ضرورة التحرك باتجاه المصادر النظيفة للطاقة مثل الرياح والطاقة الشمسية بهدف تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من توليد الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت للكيلووات في الساعة، والذي يعد أقل مبلغ في العالم الآن.

وأكد أن بلاده غنية بمصادر الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو طاقة الرياح، كما يمكن أن تكون مصدرا أساسيا لإنتاج الطاقة المتجددة، مضيفا أن كثير من الإجراءات تم اتخاذها لتطوير هذا المجال في مصر.

ويتم إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأخضر أو النظيف باستخدام محللات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة لفصل الماء عن الأكسجين. ويُنظر إليه على أنه مصدر طاقة مستقبلي محتمل يمكن أن يقلل الانبعاثات، على الرغم من أنه حتى الآن يقتصر إلى حد كبير على مشروعات تجريبية.