وتقترب الطاقة الإنتاجية من الخام في العراق من خمسة ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.650 مليون برميل في أكتوبر، وفقا لسومو. مما يتماشى مع حصة الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+.

وقال مدير الشركة علاء الياسري، لوكالة الأنباء العراقية، إن "العراق ينتج حالياً 4 ملايين و650 ألف برميل يومياً من النفط الخام، يشمل حصتي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مبيناً أن "العراق يعد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، وله ثقله الكبير في سوق الطاقة".

وأضاف الياسري، أنه "نظراً للتداعيات الاقتصادية التي يعيش فيها العالم بعد جائحة كورونا، والمتمثلة بالارتفاع الحاد في نسب التضخم وزيادة معدلات الفائدة للبنوك المركزية العالمية وارتفاع نسب البطالة، جاء قرار أوبك+ في تخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل في اليوم، كحل استباقي لأي مسار قد يؤدي إلى إخلال التوازن في العرض والطلب أو الدفع باتجاه ركود اقتصادي".

وأشار إلى أنه "تم توزيع نسب التخفيض التي تتفق عليها أوبك+ بالإجماع على معدلات الإنتاج المرجعية للدول الأعضاء، ونالت الدول ذات المعدلات الانتاجية المرتفعة كالسعودية وروسيا الحصة الأكبر من التخفيض، وتليها الدول ذات المعدلات الأقل تباعاً".

يذكر أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط العراقية لغاية نهاية شهر أغسطس قد بلغت نحو 82 مليار دولار، بدعم من الارتفاعات التي تشهدها أسعار الخام.