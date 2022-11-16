وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.88 دولار، أي اثنين بالمئة، إلى 91.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1418 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.29 دولار، أي 2.6 بالمئة، مسجلة 84.63 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ارتفاعا كبيرا بعد أن تعرضت ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل عُمان ألحق بها أضرارا طفيفة، مما سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في أزحم ممرات شحنات النفط في العالم.

وقالت ثلاثة مصادر بحرية لرويترز إنه يشتبه في أن طائرة مسيرة نفذت الهجوم على الناقلة. وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران مسؤولة عن الهجوم باستخدام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136، الذي زودت به روسيا لاستخدامه في أوكرانيا.

وتراجعت الأسعار بعد ذلك عندما قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأربعاء إن تدفق النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر قد استؤنف بعد أن تعطل لفترة وجيزة.