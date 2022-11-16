كان الكونسورتيوم الذي تقوده مصدر قد وقع مذكرتي تفاهم في أبريل مع كيانات مصرية لتطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إحداهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأخرى على البحر المتوسط.

يستهدف الكونسورتيوم بلوغ طاقة أربعة غيغاوات بحلول عام 2030 وإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط المصرية، فإن المشروع سيقام بمنطقة العين السخنة - التي تقع ضمن نطاق هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- وأن التوقيع جرى بين تحالف الشركات من جانب، ومن الجانب المصري الذي ضم كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وجاء التوقيع على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر.

وكان صندوق مصر السيادي، قد وقع، الثلاثاء، عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.