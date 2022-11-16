وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1772.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس أمس الثلاثاء.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1776 دولارا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يحققون في الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا، لكن المعلومات الأولية تستبعد أن يكون ناجما عن إطلاق صاروخ من روسيا. ونفت موسكو مسؤوليتها.

ورفعت تعليقات بايدن المعنويات في الأسواق المالية بشكل عام، إذ ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان اثنين بالمئة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر، وهو دليل آخر على أن التضخم بدأ في الانحسار.

ورفعت البيانات، التي جاءت بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن زيادة أقل من المتوقعة لأسعار المستهلكين في أكتوبر، الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يضع حدا للمستوى الذي يمكن أن تهبط إليه أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1009.62 دولار ، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2081.50 دولار.