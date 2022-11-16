وقال البيان، إن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا لكن كانت هناك آراء أخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

كما رحب البيان بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأوضح البيان تصميم دول مجموعة العشرين على متابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال إن البنوك المركزية ستواصل في معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب.