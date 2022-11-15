ودفع انخفاض معدلات الخصوبة في الهند ولاية واحدة على الأقل في البلاد إلى التفكير في مراجعة السياسات التي شجعت الأسر على الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم في 15 نوفمبر بلغ 8 مليارات، أكثر من ثُلثهم في الصين والهند.

وتقدر الهند عدد سكانها بنحو 1.38 مليار نسمة، أي أقل بقليل من 1.4 مليار نسمة في الصين وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وتقول الأمم المتحدة "إن الهند ستصبح أكبر دولة من حيث تعداد السكان في عام 2023.

ولكن البيانات الحكومية تظهر أن متوسط النمو السكاني السنوي في الهند تراجع إلى 1.2 بالمئة في عشرة أعوام منذ عام 2011، مقارنة بمتوسط 1.7 بالمئة في الأعوام العشرة السابقة له.

وأفاد تقرير حكومي صدر الشهر الماضي بأن معدل الخصوبة الإجمالي في الهند، والذي يقاس بعدد الأطفال الذين تنجبهم كل امرأة، قد تراجع إلى 2 في فترة التقييم الأخيرة، من 2019 إلى 2021، من 3.4 بالمئة في الفترة من 1992 إلى 1993.

وتقول الحكومة إن زيادة استخدام موانع الحمل وارتفاع معدلات التعليم بين الفتيات يمكن أن يساهما في انخفاض معدلات الخصوبة.

وقفز استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.7 بالمئة في الفترة من 2019 إلى 2021 من 53.5 بالمئة في عامي 2015 و2016.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تعليقات تمت مشاركتها مع رويترز إن ذلك يشير إلى أن السياسات السكانية والأنظمة الصحية الوطنية في الهند تسير بشكل جيد.

وأضاف: "بينما تستثمر الهند في الشباب لديها، فإنها بحاجة إلى وضع خطط للتحول الديموغرافي من أجل رعاية أفضل لنسبة أكبر من كبار السن في المستقبل".