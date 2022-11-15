وينصب التركيز على البيان الذي من المقرر أن يلقيه وزير المالية البريطاني جيريمي هنت، الخميس.

وسبق أن قال هنت إن خفض الدين الحكومي هو الخيار الوحيد لكبح التضخم.

تحركات الأسهم

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.1830 دولار أميركي، ليقترب من أعلى مستوى في شهرين ونصف، والذي سجله الجمعة وبلغ 1.1855 دولار، قبل الإعلان المرتقب هذا الأسبوع عن خطة حكومية بشأن الميزانية، وبعد بيانات أظهرت ارتفاعا غير متوقع في معدل البطالة وانخفاضا في الوظائف الشاغرة للتقرير الخامس على التوالي.

وارتفع اليورو إلى 1.0418 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مطلع يوليو.

وأشار متداولون إلى أن البيانات الأهم في منطقة اليورو هي تلك الخاصة بقراءة مؤشر "زد.إي. دبليو" للثقة في الاقتصاد الألماني، التي ارتفعت في نوفمبر.

كما أظهرت بيانات ارتفاع العمالة في منطقة العملة الموحدة في الربع الثالث.

وسجلت الكرونة السويدية صعودا قويا مقابل الدولار الأميركي بعد بيانات أظهرت أن التضخم في السويد ارتفع بأقل من المتوقع في أكتوبر.

وارتفعت العملة واحدا بالمئة إلى 10.3900 كرونة لكل دولار.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات، من بينها الجنيه الإسترليني واليورو، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 106.18، ليلامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وتلقى اليوان دعما من تخفيف حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعد القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

وجرى تداول اليوان الصيني في البر الرئيسي عند 7.0450 بارتفاع 0.4 بالمئة، متجاهلا إلى حد كبير انكماشا مفاجئا في مبيعات التجزئة.