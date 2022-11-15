وأشارت لايل برينارد، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الاثنين إلى أنه من المرجح أن يبطئ الفيدرالي الأميركي قريبا زيادات معدلات الفائدة، مع التأكيد على أن البنك لا يزال لديه المزيد من الخطوات.

تحركات الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1779.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1783.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.6 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولارا منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأميركية في أكتوبر، وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الفائدة، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.19 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو.

وزاد سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2046.34 دولار.