وقالت الشركة في بيان، إنها حقّقت خلال هذه الفترة نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8.4 مليار درهم (نحو 2.3 مليار دولار) بزيادة قدرها 47 بالمئة، وأرباحاً صافية بلغت 5.8 مليار درهم (ما يعادل 1.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 124 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسّن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث من عام 2022، سجّلت إعمار نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق لتصل إلى 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار)، فيما بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من عام الحالي 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) بزيادة قدرها 46 بالمئة مقارنة بنظيره من عام 2021.

وأوضح البيان أن الشركة حققت مبيعات قويّة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت قيمتها 26.9 مليار درهم (7.3 مليار دولار ) ..كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة في الفترة نفسها 51.9 مليار درهم (14.1 مليار دولار)، والتي سيتمّ احتساب إيرادتها خلال السنوات القادمة.

وكشفت إعمار عن تنفيذها صفقات استراتيجية مهمّة خلال الربع الثالث من العام الحالي، الأمر الذي يعزّز استراتيجية الشركة في التركيز على أعمالها الأساسيّة وضمان عوائد ماليّة مستدامة طويل الأمد للمساهمين ..إذ وافق مجلس إدارة إعمار ومساهميها خلال اجتماع الجمعيّة العموميّة للشّركة، على اقتراح يقضي بالاستحواذ على دبي كريك هاربور مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار درهم (2 مليار دولار)، على أن يتمّ دفعه بالتساوي نقداً وأسهماً في شركة إعمار العقاريّة.

وفضلاً عن ذلك، وافق مجلس الإدارة والمساهمون على بيع شركة "نمشي" إلى شركة "نون" إزاء مقابل نقديّ قدره 1.2 مليار درهم (335 مليون دولار)، بزيادة قدرها 127 مليون درهم (35 مليون دولار) على إجمالي استثمارات الشركة في "نمشي".

إعمار للتطوير

في سياق متصل، حافظت إعمار للتطوير على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي خلال الرّبع الثالث من عام 2022 لتسجّل مبيعات عقاريّة للأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 23.2 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 11 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2021.

كما سجّلت إعمار للتطوير إيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار) وحقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار).

وسجّلت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة إعمار مبيعات عقاريّة بلغت 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وساهمت بإيرادات قدرها 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار) والتي تمثّل 17 بالمئة من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليّات الناجحة في مصر والهند.

وسجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، ذراع إعمار العقاريّة المطوّرة لمراكز التسوّق وأصول البيع بالتجزئة، نموّاً في إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار ).

وحقّقت إعمار لإدارة مراكز التسوّق أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 47 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت جميع أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق مبيعات قياسيّة للمستأجرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، متجاوزة مبيعات المستأجرين في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019 ..وبلغت نسبة التأجير في أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق 96 بالمئة.

وسجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنمو نسبته 78 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ..كما سجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في دولة الإمارات، ومن ضمنها المشاريع المشتركة والفنادق المُدارة، متوسّط سعر يومي قوي مع وصول معدلات الإشغال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 67 بالمئة، مما يعكس الانتعاش القوي في قطاع السياحة بعد انحسار الجائحة.

وحقّق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة من مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إيرادات قدرها 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بنمو نسبته 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ..وتمثّل هذه المشاريع 33 بالمئة من إجمالي إيرادات إعمار.