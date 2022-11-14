وقال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي الأمريكي، الأحد، إن البنك ربما يدرس إبطاء وتيرة زيادة معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل، لكنه أضاف أنه ينبغي عدم اعتبار ذلك علامة على "تخفيف" معركته ضد التضخم.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 46.53 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33794.39 نقطة، بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.66 نقطة أو بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل إلى مستوى 3986.74 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع بواقع 77.69 نقطة أو بنسبة 0.87 بالمئة، ليصل إلى 11226.14 نقطة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل جماعي، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 بواقع 1.21 نقطة، أو بنسبة 0.28 بالمئة، كما صعد مؤشر المؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 74.77 نقطة أو بنسبة 0.99 بالمئة.