وأظهرت نتائج أعمال الشركة المدرجة في سوق أبوظبي المالي أن الأرباح وصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 3.23 مليار درهم (879 مليون دولار)، وذلك قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مسجلة زيادة قدرها 12 بالمئة على أساس سنوي وبهامش قدره 45.3 بالمئة.

يأتي استمرار نمو إيرادات شركة "أدنوك للحفر" على أساس سنوي مَدفوعاً بقطاع خدمات أعمال الحفر البرية، وجُهود الشركة المتواصلة لتمكين مجموعة "أدنوك" من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في رفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز.. كما حقق قطاع أعمال خدمات حقول النفط في الشركة َمكاسب قوية على أساس سنوي، بحسب بيان الشركة.

وقال البيان إن إيرادات الشركة شهدت نمواً خلال الربع الثالث بواقع 17 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 مليار درهم (671 مليون دولار) مدفوعةً بشكل أساسي بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث بمعدل 5 بالمئة على أساس سنوي ووصلت إلى 1.10 مليار درهم (299 مليون دولار) عن الفترة نفسها.. كما ارتفع صافي أرباح الربع الثالث بمعدل 6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 694 مليون درهم (189 مليون دولار).

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالرحمن الصيعري، "إن الشركة تُخطط لإضافة المزيد من الحفارات خلال الربع الأخير من هذا العام لدعم أدائها المالي والتشغيلي وخلق قيمة أكبر للمساهمين خلال 2023".

وأضاف: "في إطار التزامها بخفض وإزالة الانبعاثات من عملياتها، يستمر تركيز الشركة على تحقيق الاستدامة باعتبارها محوراً أساسياً لجميع عملياتها.. كما يستمر تعاونها مع شركائها لدعم أهدافهم في مجال الاستدامة، حيث نجحت الشركة مؤخراً في حفر أطول بئر في العالم بطول 50 ألف قدم في حقل زاكوم العملاق، لصالح شركة "أدنوك البحرية" بهدف الاستفادة من الموارد غير المطورة ضمن مكمن حقل زاكوم العلوي مع إمكانية رفع السعة الإنتاجية للحقل بحوالي 15 ألف برميل من النفط يومياً، دون الحاجة لأي توسعة أو إنشاء بنية تحتية جديدة مما يحد من البصمة البيئية لعملياتها".

يُذكر أن شركة "أدنوك للحفر" احتفلت في 3 أكتوبر 2022 بمرور عام على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي عرف مع الشركة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة تجاوزت تغطيته 31 ضعف القيمة المستهدفة، هذا وقد تمكنت الشركة اعتباراً من 30 سبتمبر 2022 من تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 53.7 بالمئة .

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "مع مرور عام على إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية،.. تمكنا من توزيع أرباح بلغت 2.45 مليار درهم (666 مليون دولار) على المستثمرين منذ الإدراج.. كما حصلنا، في الوقت ذاته على حزمة عقود تجاوزت قيمتها 47.74 مليار درهم (13 مليار دولار)، وحققنا نمواً قوياً في صافي الأرباح، ونجحنا في توسعة أسطول الحفارات المملوكة لدينا من 95 إلى 108 حفارات، ونتطلع إلى الاستمرار في النموخلال عام 2023 وما بعده".

ونوه إلى تحقيق نمو قوي على مستوى جميع قطاعات الأعمال الرئيسية بما فيها خدمات الحفر البرية التي بلغت إيراداتها خلال فترة الأشهر التسعة 3.94 مليون درهم (1.07 مليار دولار )،بزيادة قدرها 27 بالمئة على أساس سنوي بعد إضافة حفارات جديدة إلى الأسطول، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث عن هذا العام 1.37 مليار درهم (372 مليون دولار)، بزيادة قدرها 33 بالمئة على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بخدمات الحفر البحرية بلغت إيرادات فترة الأشهر التسعة 1.58 مليار درهم (431 مليون دولار)،وهي ثابتة بشكل عام مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث عن هذا العام 525.17 مليون درهم (143 مليون دولار)، مُسجلة انخفاضاً بواقع 9 بالمئة بسبب أعمال الصيانة المخططة.. كما حصلت الشركة خلال الربع الثالث على عقدين بقيمة إجمالية قدرها 12.49 مليار درهم (3.4 مليار دولار) لتوفير ثماني حفارات بحرية ذاتية الرفع لشركة "أدنوك البحرية".

وعن خدمات الجزر الاصطناعية فقد بلغت إيرادات فترة الأشهر التسعة 561.89 مليون درهم (153 مليون دولار) على غرار عام 2021.. وانخفضت إيرادات الربع الثالث من العام الحالي البالغة 191 مليون درهم (52 مليون دولار) بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي بسبب مطالبة واحدة تم إبرامها وإقرارها في الربع الثالث من عام 2021.

وحصلت "أدنوك للحفر" أيضاً خلال الربع الثالث من هذا العام على عقد بقيمة 2.61 مليار درهم (711 مليون دولار) لتوفير أربع منصات حفر جزرية لمدة عشر سنوات لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا".

وفيما يخص خدمات حقول النفط قفقد ارتفعت إيرادات القطاع بفضل الأداء الجيد خلال فترة الأشهر التسعة والتي وصلت إلى 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار)، بزيادة قدرها 22 بالمئة على أساس سنوي مدفوعةً بالنشاط المرتفع بسبب التوسع المستمر مع هامش تطور جيد، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث من العام الحالي 378 مليون درهم (103 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 40 بالمئة على أساس سنوي.

وحصلت الشركة أيضاً خلال الربع الثالث على عقد مدته عشر سنوات لخدمات حقول النفط بقيمة 4.77 مليار درهم (1.3 ملياردولار) من "أدنوك" لتقديم خدمات الحفر المتكاملة لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها لمشروع تطوير حقلي"الحيل" و"غشا".

كما حصلت الشركة من "أدنوك البرية" على عقد مدته خمس سنوات لخدمات حقول النفط بقيمة 84 مليون درهم (23 مليون دولار) لتوريد مواد كيميائية خاصة بالإنتاج، وعقد صيانة من "شركة الظفرة للبترول" مدته أربع سنوات بقيمة 7 ملايين درهم (2 مليون دولار).

يذكر أن الشركة قامت بتسريع برنامج توسعة أسطولها خلال عام 2022، ووقعت في الربع الثالث اتفاقيتي بيع وشراء للاستحواذ على ثلاث منصات حفر إضافية بمواصفات عالية الجودة بقيمة 771 مليون درهم إماراتي (210 ملايين دولار).