وجاءت الاستثمارات الجديدة من قبل 8 كيانات استثمارية من 7 دول مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية في الكويت قد ارتفع إلى 1.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، الاثنين، أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الخدمات، وعلى رأسها خدمات نظم المعلومات، والنفط، والغاز، والتشييد، وأنشطة الصحة، والبيئة، والطيران، والتأمين.

وأوضحت الهيئة أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانا استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة، مشيرة إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها، والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي، قد ارتفع بمعدل 30.2 بالمئة، وبلغ تراكميا ما مجمله 690.5 مليون دينار (2.1 مليار دولار) خلال الفترة ما بين 2015 و2020، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية، كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.