وقالت الشركة في بيان إنه تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بين 2.50 درهم إماراتي - 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي - 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار إلى 6.01 مليار دولار

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022. كما من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ("الإدراج") بتاريخ 6 ديسمبر2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة، بحسب بيان الشركة.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، 14 نوفمبر 2022، وستستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات" و" شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية")، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة").

وأوضح البيان أن من المقرر أن يتم تخصيص 5 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية إلى 10 بالمئة من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص نسبة 85 بالمئة لشريحة المؤسسات المؤهلة.

وفي حال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 1.72 مليار دولار و1.80 مليار دولار .

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022. ويتوقع حالياً الانتهاء من عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات النظامية في دولة الإمارات والسعودية، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.