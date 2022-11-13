وذكر جهاز الإحصاء في السودان في بيان الأحد أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6 بالمئة في أكتوبر من 107 بالمئة في سبتمبر.

ولا يزال التضخم في السودان مؤلفا من ثلاث خانات، لكن أسعار المستهلك المسجلة في أكتوبر الماضي، تبقى أفضل بكثير من تلك التي شهدتها البلاد في يوليو 2021، حين سجلت أسعار المستهلك 422.8 بالمئة.

وفي فبراير 2021، حررت الحكومة عملتها الوطنية جزئيا، فأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 568 جنيها حاليا مقابل 55 جنيها (السعر الرسمي قبل التعويم).

وأدى انهيار أسعار صرف العملة المحلية، وشح إمدادات السلع والنقد الأجنبي، إلى قفزة في أسعار السلع والخدمات في السودان.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، بالإضافة إلى التوترات السياسية.