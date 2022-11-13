وكان الصندوق أعلن الخميس، عن بدء بيع حصة إضافية من مجموعة تداول، في طرح خاص على فئة المستثمرين من المؤسسات، وذلك بعد أن سبق له بيع 30 بالمئة من أسهم الشركة في طرح عام أولي قبل أقل من عام.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، إنه ملكيته في الشركة بعد البيع، أصبحت حاليا 60 بالمئة من رأس مال المجموعة، فيما أصبحت 40 بالمئة من إجمالي الأسهم حرة التداول.

وأوضح أن "البيع يتماشى مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس ماله والاستثمار في قطاعات ناشئة وواعدة في الاقتصاد المحلي".

وكان صندوق الاستثمارات العامة باع حصة قدرها 30 بالمئة في "تداول" في طرح عام أولي، العام الماضي، وجمع منه مليار دولار، وتم تسعير الطرح العام الاولي بسعر 105 ريال للسهم، عند أعلى النطاق السعري، وجرى إدراج الشركة في السوق السعودي في ديسمبر. وأغلق السهم عند 209.80 يوم الأربعاء.