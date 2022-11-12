وكشف الوزير السعودي، أن المملكة ستستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.

وأضاف خلال لجنة نقاشية بخصوص مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر "تحدثنا مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وسنستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023".

وكان الوزير أعلن أمس الجمعة، أن المملكة أطلقت 13 مشروعاً للطاقة المتجددة بـ 9 مليارات دولار، مشددا على أن بلاده تستهدف بأن تصل إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، المنعقدة على هامش قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية.

"استطعنا تخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 21 مليون طن خلال العام الماضي" بحسب تصريحات الوزير السعودي.

وأكد أن شركة إنتاج النفط الحكومية السعودية أرامكو لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.

وأضاف أن بلاده تعتزم إطلاق سوق شهادات غاز الاحتباس الحراري مطلع 2023.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة بإمكانها أن تصبح نموذجا يحتذي في كيف يمكن للهيدروجين أن يساعد في التحول في مجال الطاقة.