وأكدت تشاد، الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق ديون مع شركة السلع السويسرية غلينكور ودائنين آخرين ولكن المصادر قالت إن الاتفاق لن يخفض مستوى الدين الإجمالي.

وقال مالباس "هذه مشكلة يواجهونها على المدى الطويل. التحدي هو أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الدائنين لا يقلل من الدين ... لا يوجد انخفاض في صافي القيمة الحالية".

وأضاف مالباس أنه يؤيد معالجة الديون التي تم التوصل إليها بموجب الإطار المشترك، وهي آلية أنشأتها مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، تشمل تخفيضات فعلية للديون.

وكانت تشاد أول دولة طلبت معالجة الديون بموجب هذا الإطار وأول دولة توصلت إلى اتفاق مع الدائنين.