وقفز سهم أمازون 4.3 بالمئة مع ارتفاع سهمي أبل ومايكروسوفت بأكثر من واحد بالمئة ليساهموا في مكاسب ناسداك.

وخلال جلسة الجمعة، قفز مؤشر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.93 بالمئة لينهي الجلسة عند 3993.05 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.88 بالمئة إلى 11323.33 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.10 بالمئة إلى 33749.18 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاث مكاسب قوية، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.9 بالمئة، ومؤشر ناسداك 8.1 بالمئة، كما ارتفع داو جونز بنسبة 4.15 بالمئة.