وأضاف الرئيس الأميركي أن أميركا ستقدم أيضا 150 مليون دولار للدول الأفريقية من أجل التصدي للتداعيات الناتجة عن التغير المناخي.

وقال بايدن إن أزمة المناخ العالمية تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي.

وأضاف: "أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن القومي وحياة الكوكب ذاتها".

وطمأن بايدن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدي على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.

وكان الهدف من كلمته تذكير ممثلي الحكومات المجتمعين في شرم الشيخ بالإبقاء على هدف تفادي أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري، حتى على الرغم من تشتت التركيز الدولي بسبب مجموعة من الأزمات التي تتراوح من الحرب البرية في أوروبا إلى التضخم الجامح.