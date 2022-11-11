وقال نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر، إن السياحة جزء مهم من تنويع اقتصاد البلاد، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتها عالميا.

وأضاف: "نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم وهدفنا تسريع تنافسيتنا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، أن مطارات الإمارات استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وأن الهدف أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي في 2031.