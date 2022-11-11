وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1756.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1127 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين بأقل من المتوقع في أكتوبر.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1759.70دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر.

واستمر مؤشر الدولار في التراجع لينخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد أمس الخميس. وتسير أسعار الذهب في الاتجاه المعاكس لعوائد سندات الخزانة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.43 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.90 دولار للأوقية، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2021. وصعد البلاديوم 2.02 بالمئة إلى 2004.25 دولار.