وزاد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 10.9 بالمئة إلى قمة المؤشر.

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى للسلع الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار بما يتراوح بين 1.2 و3.7 بالمئة، مما صعد بمؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 بالمئة.

وقفز المؤشر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية 2.5 بالمئة، فيما قفزت أسهم الطاقة 0.4 بالمئة وسط ارتفاع لأسعار المعادن الأساسية والنفط.

وخففت الصين بعض قيود كوفيد، بما في ذلك خفض فترة الحجر الصحي للمخالطين والمسافرين الوافدين بيومين، وإلغاء معاقبة شركات الطيران التي تنقل عددا كبيرا من حالات الإصابة.

وتسود المعنويات الإيجابية الأسواق إلى حد كبير منذ الجلسة السابقة، بعدما عزز ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول الآمال في أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أقل في المستقبل.