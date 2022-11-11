جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، المنعقدة على هامش قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية.

"استطعنا تخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 21 مليون طن خلال العام الماضي" بحسب تصريحات الوزير السعودي.

وأكد أن شركة إنتاج النفط الحكومية السعودية أرامكو لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.

وأضاف أن بلاده تعتزم إطلاق سوق شهادات غاز الاحتباس الحراري مطلع 2023.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة بإمكانها أن تصبح نموذجا يحتذي في كيف يمكن للهيدروجين أن يساعد في التحول في مجال الطاقة.

وتابع قائلا "أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء"، معدداً الإنجازات التي تمت حتى الآن ومن أبرز تصريحات وزير الطاقة السعودي:

- أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء.

- بهدف المملكة بأن تصل إلى صافي صفر انبعاثات كربونية عام 2060.

- سنطلق سوق شهادات غاز الاحتباس الحراري مطلع 2023.

- المملكة تنشئ 13 مشروعاً للطاقة المتجددة بـ 9 مليارات دولار.

- السعودية خفضت 21 مليون طن من انبعاثات الكربون العام الماضي.

- جرى توصيل 400 ميجاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية.

- وتيرة الوصول إلى المستهدف تسارعت بفضل أكثر من 60 مشروعاً في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

تهدف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ عام إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وزيادة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 بالمئة من المناطق البرية والبحرية، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، وتقول إن وتيرة الوصول إلى المستهدف تسارعت بفضل أكثر من 60 مشروعاً في إطار مبادرة السعودية الخضراء.